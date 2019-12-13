В центре Днепра отключат воду: адреса

Во вторник, 17 декабря, на нескольких улицах в центре Днепра с 8:00 до 22:00 не будет воды.

Отключение связано с неотложными аварийно-восстановительными работами предприятия по теплоснабжению. Об этом сообщили на странице КП "Днепроводоканал" в Facebook.

Воды не будет по следующим адресам:

ул. Воскресенская, 36, 38;

ул. Мечникова, 7.

На время выполнения работ предприятие рекомендует создать необходимый запас питьевой воды жителям указанных адресов.

Отключение воды Город Каменское

Как писал OBOZREVATEL ранее, водитель службы такси в Днепре выбросил пассажирку из машины, а затем избил ее ногами. Мужчина избил девушку, забрал телефон и бросил его на асфальт после просьбы пассажирки довезти прямо до дома.

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