Главная Новости
13 декабря • обновлено в 10:00
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Жизнь города

Карина Бондаренко

В центре Днепра отключат воду: адреса

226
Читать материал на украинском

Во вторник, 17 декабря, на нескольких улицах в центре Днепра с 8:00 до 22:00 не будет воды.

Отключение связано с неотложными аварийно-восстановительными работами предприятия по теплоснабжению. Об этом сообщили на странице КП "Днепроводоканал" в Facebook.

Новости
В Днепре посреди улицы обнаружили "врата смерти": фото

Воды не будет по следующим адресам:

  • ул. Воскресенская, 36, 38;

  • ул. Мечникова, 7.

На время выполнения работ предприятие рекомендует создать необходимый запас питьевой воды жителям указанных адресов.

Отключение воды

Отключение воды

Город Каменское

Как писал OBOZREVATEL ранее, водитель службы такси в Днепре выбросил пассажирку из машины, а затем избил ее ногами. Мужчина избил девушку, забрал телефон и бросил его на асфальт после просьбы пассажирки довезти прямо до дома.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Карина Бондаренко
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги