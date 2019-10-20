В центре Днепра изменилось дорожное движение: подробности

Неудобства носят временный характер.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Патрульная полиция Днепропетровской области.

Будьте внимательнее на дорогах

В связи с происшествием в "Днепровской политехнике" организация дорожного движения по улице Героев Крут от улицы Академика Чекмарева до проспекта Дмитрия Яворницкого будет изменена.

Facebook: Патрульна поліція Дніпропетровської області

Как сообщают в Патрульной полиции в Днепропетровской области, движение на данных улицах будет изменено на одностороннее в направлении главной дороги на перекрестке улицы Академика Чекмарева и Героев Крут. Кроме того, там будут установлены характерные дорожные знаки.

Маршрутки и автобусы также будут курсировать по новому маршруту:

-с пр. Д. Яворницкого: ул. Гончара, ул. Паторжинского, ул. Чекмарева, ул. Героев Крут, пр. Д. Яворницкого и далее по стандартному маршруту.

- с пр. Гагарина: ул. Чекмарева, ул. Героев Крут, от памятника генералу Пушкину (Танк) вниз по стандартному маршруту.

Водителей города просят быть внимательнее и планировать поездки по данному маршруту заранее с учетом обстоятельств.

Как писал OBOZREVATEL, 5 октября, во втором общежитии Национального технического университета "Днепровская политехника" треснула одна из стен здания.

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