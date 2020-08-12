В городе Кривой Рог Днепропетровской области разоблачили сеть мошеннических call-центров.

Злоумышленники обманом выманивали у людей деньги, наживаясь на доверчивых гражданах. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Кривом Роге накрыли крупную сеть банковских аферистов Пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области

Сотрудники пяти call-центров звонили пострадавшим, называясь представителями служб безопасности банков. Втираясь в доверие, они получали данные банковских карт клиентов и списывали их деньги на свои счета.

Кроме того, мошенники создали сайты фиктивных онлайн-магазинов, где размещали объявления о продаже несуществующей цифровой техники. После того, как покупатель осуществлял полную предоплату, товар ему никто не отправлял.

В Кривом Роге накрыли крупную сеть банковских аферистов Пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области

В офисах нелегальных организаций прошли обыски. В ходе них изъяли 54 системных блока, 37 ноутбуков, 14 мобильных телефонов, более 1000 сим-карт, роутеры, черновые записи и более 122 тысяч грн.

На данный момент продолжается досудебное расследование дела. Правоохранители устанавливают круг причастных к преступлению лиц и определяют общую сумму нанесенного потерпевшим ущерба.

В Кривом Роге накрыли крупную сеть банковских аферистов Пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области

В Кривом Роге накрыли крупную сеть банковских аферистов Пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области

В Кривом Роге накрыли крупную сеть банковских аферистов Пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области

В Кривом Роге накрыли крупную сеть банковских аферистов Пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области

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