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26 января • обновлено в 16:42
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В Днепре женщина бросалась под автомобиль полиции и просила, чтобы ее забрали. Видео

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В Днепре женщина в неадекватном состоянии требовала от сотрудников полиции, чтобы они ее забрали.

Инцидент произошел на жилмассиве 12 квартал. Об этом сообщили в Telegram-канале Х**вый Днепр.

Как сообщают очевидцы, женщина бросалась под автомобили, а затем настойчиво пыталась остановить автомобиль полицейской охраны и просила ее забрать. Что стало причиной такого поведения не известно.

Женщина бросалась по автомобили

Женщина бросалась по автомобили

Telegram/Х**вый Днепр

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре трамвай сбил мужчину и протянул его несколько метров. Пострадавший выжил, но получил многочисленные повреждения.

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Место
Украина Днепр
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