В Днепре за сутки выявили рекордное количество больных коронавирусом

По состоянию на утро 18 октября в Днепре коронавирусом заразились 8 155 человек, 319 из них – за последние сутки.

На данный момент на лечении находятся 4 665 человек. 391 пациент получает его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Семь заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии. Троих из них подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Победить болезнь удалось 3 490 жителям Днепра. 129 зараженных COVID-19 умерли.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Китае заявили о передаче COVID-19 через замороженные продукты.