В Днепре за сутки выявили рекордное количество больных коронавирусом
По состоянию на утро 18 октября в Днепре коронавирусом заразились 8 155 человек, 319 из них – за последние сутки.
На данный момент на лечении находятся 4 665 человек. 391 пациент получает его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.
Семь заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии. Троих из них подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Победить болезнь удалось 3 490 жителям Днепра. 129 зараженных COVID-19 умерли.
Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Китае заявили о передаче COVID-19 через замороженные продукты.