В Днепре внезапно перекрыли одну из центральных улиц: в чем причина

В Днепре частично перекрыта улица Сечевых Стрельцов.
В частности для проезда недоступен участок от улицы Бородинской до улицы Святослава Храборго, сообщает Информатор.
Ремонт дороги на ул. Сечевых Стрельцов
Информатор
С утра проезжую часть перекрыли сотрудники коммунальных служб, которые ремонтируют яму на дороге.
О времени окончания ремонта не сообщается.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре на несколько месяцев могут частично перекрыть улицу Святослава Храброго.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся