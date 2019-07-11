В Днепре внезапно перекрыли одну из центральных улиц: в чем причина

В Днепре частично перекрыта улица Сечевых Стрельцов.

В частности для проезда недоступен участок от улицы Бородинской до улицы Святослава Храборго, сообщает Информатор.

Ремонт дороги на ул. Сечевых Стрельцов Информатор

С утра проезжую часть перекрыли сотрудники коммунальных служб, которые ремонтируют яму на дороге.

О времени окончания ремонта не сообщается.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре на несколько месяцев могут частично перекрыть улицу Святослава Храброго.

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