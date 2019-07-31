В Днепре вместо старого рынка построят новый торговый центр: решение горсовета

В Днепре на Калиновой вместо старого снесенного рынка построят торговый центр.

Как сказано в решении городского головы, торговый комплекс построят на площади около 5 тысяч га.

Аукционами по продаже земельных участков на этой площади будет заниматься Департамент по работе с активами Днепровского городского совета.

Снесенный рынок на Калиновой Информатор

Отметим, что рынок по улице Калиновой снесли еще в мае 2019 года.

План строительства торгового центра

Как сообщал OBOZREVATEL, Днепр избавили от скандальных мафов.

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