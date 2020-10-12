В Днепре увеличилось количество зараженных коронавирусом

По состоянию на утро 12 октября в Днепре коронавирусом заразились 6 653 человека, 162 из них – за последние сутки.

На данный момент на лечении находятся 3 697 человек. 421 пациент получает его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Победить болезнь удалось 2 956 жителям Днепра. 92 зараженных COVID-19 умерли.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что пандемия коронавируса (COVID-19) может закончиться к концу 2022 года.