В Днепре увеличилось количество зараженных коронавирусом

По состоянию на утро 13 сентября в Днепре коронавирусом заразились 1915 человек, 24 из них – за последние сутки.

На данный момент на лечении находятся 672 человека. 233 пациента получают его стационарно, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Победить болезнь удалось 1243 жителям Днепра. 34 зараженных COVID-19 умерли.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Канаде зафиксировали нулевую смертность от коронавируса.

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