В Днепре в Центре матери и ребенка имени профессора Руднева спасают двоих малышей, которые родились раньше срока.

Недоношенная двойня – мальчик и девочка – сейчас в тяжелом состоянии. Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер Александра Сова-Тимощенкова.

Дети появились на свет 15 июня, их постоянно переводили из одной больницы в другую. С рождением двойни их семья стала многодетной и у мамы не хватает средств на дорогостоящее лечение.

У малышей ряд сложных диагнозов: неспецифический энтероколит, бронхолегочная дисплазия, поздний неонатальный сепсис, недоношенность 28 недель

"Такой диагноз требует дорогих препаратов и в не маленьком количестве, нужно помочь окрепнуть организмам этих крох. И только вместе мы сможем дать полноценную жизнь этим детям", - пишет волонтер.

На неделю детям необходимы медикаменты, общая стоимость которых составляет 25 тысяч гривен.

В Днепре спасают недоношенную двойню: детям нужна помощь Facebook/Александра Сова-Тимощенкова

Реквизиты для помощи:

Cчет: получатель :БФ "БО"Совушка" ЕДРПОУ/ДРФО 41414462, А-Банк, МФО 307770, АТ "А-Банк"

IBAN UA923077700000026004010029952 UAH (украинская гривня), также Вы можете перевести деньги на карточку фонда 5583350100373193 через терминал

Карта ПриватБанка 5168 7427 1212 6501 (карта оформлена на Тимощенкову Александру) - указать при переводе "для Денисовых"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре нужна помощь годовалому малышу, который выпил химический раствор.