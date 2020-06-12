В Днепре сосед-вандал испортил детскую площадку: в сети возмущены

В Днепре недовольный горожанин испортил детскую зону отдыха. Таким способом мужчина решил избавиться от шума под окнами.

Инцидент произошел во дворе одного из многоэтажных домов на проспекте Богдана Хмельницкого.

Местные жители обустроили детскую площадку, чтобы ребятне не было скучно, сообщил пользователь Денис Давыдов в сообществе "Типичный х**вый Днепр без цензуры" в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Поломанная лавочка Telegram-канал "Х**вый Днепр"

Однако, нашелся возмущенный сосед, который проживает в доме напротив - на проспекте Александра Поля. Он разломал все лавочки и обмазал детские аттракционы солидолом.

Двор, где испортили детскую площадку Telegram-канал "Х**вый Днепр"

Днепряне, дети которых посещают эту площадку, были крайне недовольны таким поступком. "Подвиг" соседа осудили в сети, где пользователи предложили заявить на вандала в полицию или объяснить мужчине самостоятельно о недопустимости таких действий.

Скриншот Telegram-канал "Х**вый Днепр"

Скриншот Telegram-канал "Х**вый Днепр"

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что детей не опасно водить в детские сады во время карантинна, хотя риск заразиться коронавирусом там действительно есть.

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