В Днепре работают все 425 избирательных участков: существенные нарушения не зафиксированы

В Днепре работают все 425 избирательных участков. По состоянию на 10:00 в городе проголосовали более 40 тыс. избирателей.

Сейчас существенных нарушений на избирательных участках, которые могли бы повлиять на волеизъявление граждан, не зафиксировано, сообщил директор департамента по вопросам местного самоуправления, внутренней и информационной политики Днепровского городского совета Артем Неделько во время брифинга 25 октября.

"Были определенные задержки с открытием участков, но сейчас все работают. Утром на избирательных участках были очереди, но это традиционная ситуация для выборов. Из-за соблюдения карантинных норм внутри участков, в помещениях – очереди были перед входом. Поэтому, берите с собой маску, собственную ручку – для своей безопасности, и приходите к своим избирательным участкам, которые будут работать до 20:00. Инфекционная безопасность на избирательных участках обеспечена", - отметил Артем Неделько.

Кроме того, директор департамента по вопросам местного самоуправления, внутренней и информационной политики Днепровского городского совета отметил, что на всех участках в городе проводятся противоэпидемические мероприятия, имеются дезинфекторы и санитайзеры, влажная уборка помещения проводится каждые 4 часа, а поверхности обрабатываются каждые 2.

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