В Днепре простились с погибшим при пожаре на Луганщине десантником. Фото

В пятницу, 2 октября, в 11:00 в Днепре возле здания областной государственной администрации состоялась церемония прощания с погибшим на Луганщине Артемом Бондаренко.

На Алее Героев собрались родные и близкие военнослужащего, его сослуживцы и неравнодушные горожане. Погибшего Героя с почестями проводили в последний путь, сообщает "Информатор" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Десантник из Днепропетровской области пришел в Вооруженные Силы Украины добровольцем в 2014 году. Он вел боевые действия в самых горячих точках Донбасса: Пески, Донецкий аэропорт, Авдеевская промзона.

Старшину Артема Бондаренко посмертно наградили Орденом "За Мужество" I степени за заслуги перед государством. Награду передали матери погибшего воина.

Проститься с десантником пришло много людей. Похороны Артема Бондаренко состоялись в 12:00 на Краснопольском кладбище.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что во время ликвидации пожара на Луганщине погиб старшина Вооруженных сил Украины Артем Бондаренко. Тело военнослужащего нашли под завалами блиндажа.