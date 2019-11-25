В Днепре предупредили об отключении воды: список адресов

Во вторник, 26 ноября, с 10:00 до 18:00 не будет водоснабжения на нескольких улицах Днепра.
Отключение связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на сети водоснабжения, сообщили в пресс-службе "Днепрводоканала".
В Днепре отключат воду 26 ноября
mrpl.city
Воды не будет по следующим адресам:
ул. Калиновая, 55А, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 80А;
ул. Софьи Ковалевской, 49, 51, 53, 53А, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 65, 74, 76, 78, 80.
На время выполнения работ предприятие рекомендует создать необходимый запас питьевой воды жителям и потребителям указанных адресов.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине отменили ограничения по тарифам на отопление. Главная причина – денег на компенсацию разницы между установленными и рыночными тарифами нет.
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