В Днепре предупредили об отключении воды: список адресов

Во вторник, 26 ноября, с 10:00 до 18:00 не будет водоснабжения на нескольких улицах Днепра.

Отключение связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на сети водоснабжения, сообщили в пресс-службе "Днепрводоканала".

В Днепре отключат воду 26 ноября mrpl.city

Воды не будет по следующим адресам:

ул. Калиновая, 55А, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 80А;

ул. Софьи Ковалевской, 49, 51, 53, 53А, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 65, 74, 76, 78, 80.

На время выполнения работ предприятие рекомендует создать необходимый запас питьевой воды жителям и потребителям указанных адресов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине отменили ограничения по тарифам на отопление. Главная причина – денег на компенсацию разницы между установленными и рыночными тарифами нет.

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