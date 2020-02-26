В Днепре предупредили о массовом отключении света: адреса

В четверг, 27 февраля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света MRPL.CITY

Света не будет по следующим адресам:

Шевченковский район:

ул. Загородная, 7-47,6-88;

ул. Петлюры, 2-4,1-7;

ул. Дегтярева, 20-36;

ул. Кургановская, 31-49;

ул. Конисского, 78-154,107-193;

ул. Купянская, 2-54,5-47.

просп. Гагарина, 76-84, 74а, 76Д;

ул. Одоевского, 13а, 15;

ул. Болгарская, 1, 1д, 20;

ул. Николаевская, 18, 21, 26, 25.

Новокодакский район:

ул. Выборгская, 5, 7а, 8, 9-19, 10-14;

ул. Камчатская, 35-39;

ул. Нестерова, 7-19, 14-18;

ул. Гомельская, 19, 26;

ул. Орловская, 11/2;

ул. Алтайская, 6а, 14-28, 17-33;

пер. Альпийский, 1;

пр. Ивана Мазепы, 33, 35, 37;

ул. Кутузова, 1, 3, 5, 7;

ул. Авиационная, 8, 10, 12;

ул. Караваева, 46-52.

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