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26 февраля • обновлено в 15:15
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София Ковнир

В Днепре предупредили о массовом отключении света: адреса

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В четверг, 27 февраля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света

Отключение света

MRPL.CITY

Света не будет по следующим адресам:

Шевченковский район:

  • ул. Загородная, 7-47,6-88;

  • ул. Петлюры, 2-4,1-7;

  • ул. Дегтярева, 20-36;

  • ул. Кургановская, 31-49;

  • ул. Конисского, 78-154,107-193;

  • ул. Купянская, 2-54,5-47.

  • просп. Гагарина, 76-84, 74а, 76Д;

  • ул. Одоевского, 13а, 15;

  • ул. Болгарская, 1, 1д, 20;

  • ул. Николаевская, 18, 21, 26, 25.

Новокодакский район:

  • ул. Выборгская, 5, 7а, 8, 9-19, 10-14;

  • ул. Камчатская, 35-39;

  • ул. Нестерова, 7-19, 14-18;

  • ул. Гомельская, 19, 26;

  • ул. Орловская, 11/2;

  • ул. Алтайская, 6а, 14-28, 17-33;

  • пер. Альпийский, 1;

  • пр. Ивана Мазепы, 33, 35, 37;

  • ул. Кутузова, 1, 3, 5, 7;

  • ул. Авиационная, 8, 10, 12;

  • ул. Караваева, 46-52.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ученые в Европе начали создавать еду из воздуха, воды и электричества. Компания Solar Food в Финляндии сообщила о готовности начать серийное производство искусственного протеина в 2022 году. За 10 лет авторы хотят сделать продукт более доступным, чем соя.

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Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
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