В Днепре полностью перекрыли Новый мост: что произошло

В субботу утром, 10 августа, Новый мост в Днепре полностью перекрыли.

На переправе проводят ремонтные работы, используя опасные для здоровья вещества. Об этом сообщили в пресс-службе Днепровского городского совета.

Новый мост в Днепре полностью перекрыли

На мосту проводят работы по гидроизоляции. Он будет полностью перекрыт 10 и 11 августа. Пешеходов и велосипедистов предупредили выбирать другой маршрут.

Мост хотели перекрыть раньше, но помешала погода Фото очевидцев

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