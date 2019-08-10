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В Днепре полностью перекрыли Новый мост: что произошло

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В субботу утром, 10 августа, Новый мост в Днепре полностью перекрыли.

На переправе проводят ремонтные работы, используя опасные для здоровья вещества. Об этом сообщили в пресс-службе Днепровского городского совета.

Новый мост в Днепре полностью перекрыли

Новый мост в Днепре полностью перекрыли

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На мосту проводят работы по гидроизоляции. Он будет полностью перекрыт 10 и 11 августа. Пешеходов и велосипедистов предупредили выбирать другой маршрут.

Мост хотели перекрыть раньше, но помешала погода

Мост хотели перекрыть раньше, но помешала погода

Фото очевидцев

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Место
Украина Днепр
Теги
Новый мост в Днепре ремонт и строительство дорог безопасность химикаты велосипедист пешеход Днепр
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