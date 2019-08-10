В Днепре полностью перекрыли Новый мост: что произошло

В субботу утром, 10 августа, Новый мост в Днепре полностью перекрыли.
На переправе проводят ремонтные работы, используя опасные для здоровья вещества. Об этом сообщили в пресс-службе Днепровского городского совета.
Новый мост в Днепре полностью перекрыли
На мосту проводят работы по гидроизоляции. Он будет полностью перекрыт 10 и 11 августа. Пешеходов и велосипедистов предупредили выбирать другой маршрут.
Мост хотели перекрыть раньше, но помешала погода
Фото очевидцев
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