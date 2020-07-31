В Днепре подростки устроили вечеринку на кладбище. Видео

В четверг, 30 июля, в Днепре подростки устроили вечеринку на одном из городских кладбищ.

Несовершеннолетние выбрали довольно нестандартное место для проведения досуга. Об этом сообщили в Telegram-канале "Х**вый Днепр".

Двое девушек и парень распивали на территории кладбища энергетики и алкоголь. Двое подростков устроились на лавочке возле стола, а еще одна девочка сидела прямо на памятнике.

Помимо употребления горячительных напитков, нарушители порядка также слушали на кладбище музыку. Свое времяпрепровождение они снимали на видео и выкладывали в Instagram.

Напомним, что кладбища в Украине считаются общественными местами. Согласно ст. 178 Кодекса Украины об административных правонарушениях распитие пива, алкогольных и слабоалкогольных напитков в общественных местах влечет за собой предупреждение или наложение штрафа от одного до пяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Отметим также, что пиво, как и другой алкоголь, в Украине могут приобретать и употреблять лица, достигшие 18-летнего возраста. Для энергетических напитков таких ограничений нет, однако на упаковках многих из них присутствует напоминание о том, что несовершеннолетним их пить не рекомендовано.

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