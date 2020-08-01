В Днепре подростки устроили вечеринку на кладбище: делом занялась полиция

В Днепре установили личности подростков, которые устроили вечеринку на одном из городских кладбищ.

Инцидент произошел во вторник, 28 июля, на жилмассиве Клочко-6. Об этом сообщили на Facebook-странице Ювенальной превенции Днепропетровской области.

Сотрудники ювенальной полиции установили личности двух девушек, которые развлекались на кладбище. Ими оказались днепрянки 15 и 16 лет из благополучных семей. Личность третьего подростка – парня, который на видео курил электронную сигарету – пока не установлена.

За невыполнение родительских обязанностей по воспитанию на мать 15-летней девочки составили административный протокол по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях. На 16-летнюю днепрянку, которая пила пиво на кладбище, также составили админпротокол по ст. 178 за распитие алкоголя в общественном месте.

С правонарушительницами и их родителями провели разъяснительную работу по недопустимости такого поведения в будущем.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре две девушки и парень распивали на территории кладбища энергетики и алкоголь и снимали все на видео.