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В Днепре озеленят территории и отремонтируют школы: список учреждений

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В Днепре капитально отремонтируют и озеленят учебные заведения.

Департамент гуманитарной политики Днепровского городского совета объявил три тендера. Время на выполнение работ - до 31 октября 2019 года, сообщает Информатор.

Так, Департамент приобретет 2845 саженцев для 15 школ и учебно-воспитательных комплексов Днепра.

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Озеленение территории школы

Озеленение территории школы

ГТРК

Также на территории учреждений планируется высадить девять голубых елей, 267 лиственных деревьев (липа, клен, береза либо другие деревья), 66 штук можжевельника скалистого, 30 саженцев можжевельника среднего, 10 сиреней, 285 самшитов и 2178 различных кустов. На это все потратят около 2,1 млн гривень.

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Посадка растений ожидается на территории таких учебных центров:

Амур-Нижнеднепровский район:

  • НВК №131

  • СШ №134

  • ССОШ №142

Индустриальный район:

  • НВК №138

Новокодакский район:

  • СОШ №52

  • СОШ №54

  • СОШ №96

  • СОШ №143

Самарский район:

  • СОШ №39

  • УВО №136

Соборный район:

  • СШ №67

  • НВК №111

  • НВК №130

Чечеловский район:

  • СОШ №31

  • СОШ №46

Отметим, что Департамент планирует отштукатурить и покрасить часть фасада здания в Средней общеобразовательной школе №121 (Индустриальный район). А также заменят трубы и ливнеприемники в НВК №71 (Соборный район).

Как сообщал OBOZREVATEL, кто должен платить за ремонт в школах Украины.

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Место
Украина Днепр
Тег
Днепр
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