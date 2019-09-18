В Днепре отключили свет в четырех районах: адреса

В Днепре 18 сентября несколько районов остались без электричества.

Отключение связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Света не будет по следующим адресам:

Отключение света в Днепре 18 сентября news.pn

Новокодакский район:

ул. Межевая, 2 — 20;

ул. Ломаная, 20 — 52, 33 — 69, 72;

ул. Снежная, 1 — 19, 2 — 14;

пер. Снежный, 2 — 14;

ул. Короткая, 1 — 5, 2, 6;

пер. Ломаный, 56 — 94, 75 — 93;

ул. Осенняя, 1 — 9, 2;

ул. Весенняя, 1 — 5, 2 — 6.

Самарский район:

ул. Молодогвардейская, 1, 32, 32д;

ул. Любленская, 6;

ул. Маршала Малиновского, 124, 140;

ТОВ "Магрок";

ТОВ "Генезис-Украина Инжинеринг";

ТОВ "УСПОТ ЛТД";

ТОВ "Синтез";

ЧП Якивец;

ЧП ПКФ "Лиос";

ЧП Кочура.

Индустриальный район:

пер. Озерный, 30;

просп. Слобожанский, 1, 3, 5, 7, 11, 15а;

просп. Мануйловский, 77, 77а.

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Чечеловский район:

ул. Ставковая, 1 — 7;

ул. Безлесная, 53 — 87, 58 — 84;

ул. Загорянская, 6 — 10, 9 — 19;

ул. Сорокового, 1 — 45, 8 — 46;

ул. Гималайская, 1 — 21, 2 — 22;

ул. Заповедная, 85 — 147, 96 — 138;

ул. Вишневая, 1 — 16;

ул. Нарымская, 100 — 128;

ул. Богданова, 32 — 44, 75 — 99;

ул. Волховская, 1 — 9, 2 — 10;

ул. Лесная, 38 — 60;

ул. Чиркова, 2 — 28;

ул. Каверина, 24, 24а.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре с 19 по 30 августа отключат газоснабжение на нескольких улицах. Это связано с проведением плановых работ.

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