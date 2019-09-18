В Днепре отключили свет в четырех районах: адреса

В Днепре 18 сентября несколько районов остались без электричества.
Отключение связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Света не будет по следующим адресам:
Отключение света в Днепре 18 сентября
news.pn
Новокодакский район:
ул. Межевая, 2 — 20;
ул. Ломаная, 20 — 52, 33 — 69, 72;
ул. Снежная, 1 — 19, 2 — 14;
пер. Снежный, 2 — 14;
ул. Короткая, 1 — 5, 2, 6;
пер. Ломаный, 56 — 94, 75 — 93;
ул. Осенняя, 1 — 9, 2;
ул. Весенняя, 1 — 5, 2 — 6.
Самарский район:
ул. Молодогвардейская, 1, 32, 32д;
ул. Любленская, 6;
ул. Маршала Малиновского, 124, 140;
ТОВ "Магрок";
ТОВ "Генезис-Украина Инжинеринг";
ТОВ "УСПОТ ЛТД";
ТОВ "Синтез";
ЧП Якивец;
ЧП ПКФ "Лиос";
ЧП Кочура.
Индустриальный район:
пер. Озерный, 30;
просп. Слобожанский, 1, 3, 5, 7, 11, 15а;
просп. Мануйловский, 77, 77а.
Чечеловский район:
ул. Ставковая, 1 — 7;
ул. Безлесная, 53 — 87, 58 — 84;
ул. Загорянская, 6 — 10, 9 — 19;
ул. Сорокового, 1 — 45, 8 — 46;
ул. Гималайская, 1 — 21, 2 — 22;
ул. Заповедная, 85 — 147, 96 — 138;
ул. Вишневая, 1 — 16;
ул. Нарымская, 100 — 128;
ул. Богданова, 32 — 44, 75 — 99;
ул. Волховская, 1 — 9, 2 — 10;
ул. Лесная, 38 — 60;
ул. Чиркова, 2 — 28;
ул. Каверина, 24, 24а.
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре с 19 по 30 августа отключат газоснабжение на нескольких улицах. Это связано с проведением плановых работ.
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