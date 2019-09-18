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18 сентября • обновлено в 10:11
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В Днепре отключили свет в четырех районах: адреса

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В Днепре 18 сентября несколько районов остались без электричества.

Отключение связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Света не будет по следующим адресам:

Отключение света в Днепре 18 сентября

Отключение света в Днепре 18 сентября

news.pn

Новокодакский район:

  • ул. Межевая, 2 — 20;

  • ул. Ломаная, 20 — 52, 33 — 69, 72;

  • ул. Снежная, 1 — 19, 2 — 14;

  • пер. Снежный, 2 — 14;

  • ул. Короткая, 1 — 5, 2, 6;

  • пер. Ломаный, 56 — 94, 75 — 93;

  • ул. Осенняя, 1 — 9, 2;

  • ул. Весенняя, 1 — 5, 2 — 6.

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Самарский район:

  • ул. Молодогвардейская, 1, 32, 32д;

  • ул. Любленская, 6;

  • ул. Маршала Малиновского, 124, 140;

  • ТОВ "Магрок";

  • ТОВ "Генезис-Украина Инжинеринг";

  • ТОВ "УСПОТ ЛТД";

  • ТОВ "Синтез";

  • ЧП Якивец;

  • ЧП ПКФ "Лиос";

  • ЧП Кочура.

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Индустриальный район:

  • пер. Озерный, 30;

  • просп. Слобожанский, 1, 3, 5, 7, 11, 15а;

  • просп. Мануйловский, 77, 77а.

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Чечеловский район:

  • ул. Ставковая, 1 — 7;

  • ул. Безлесная, 53 — 87, 58 — 84;

  • ул. Загорянская, 6 — 10, 9 — 19;

  • ул. Сорокового, 1 — 45, 8 — 46;

  • ул. Гималайская, 1 — 21, 2 — 22;

  • ул. Заповедная, 85 — 147, 96 — 138;

  • ул. Вишневая, 1 — 16;

  • ул. Нарымская, 100 — 128;

  • ул. Богданова, 32 — 44, 75 — 99;

  • ул. Волховская, 1 — 9, 2 — 10;

  • ул. Лесная, 38 — 60;

  • ул. Чиркова, 2 — 28;

  • ул. Каверина, 24, 24а.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре с 19 по 30 августа отключат газоснабжение на нескольких улицах. Это связано с проведением плановых работ.

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Место
Украина Днепр
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