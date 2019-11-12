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12 ноября • обновлено в 15:53
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В Днепре отключат воду на весь день: список адресов

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В среду, 13 ноября, в нескольких домах на левом берегу в Днепре не будет воды.

Отключение связано с проведением плановых ремонтных работ предприятием ДГЭС "Облэнерго", которая временно прекратит электроснабжение насосной станции, сообщают в КП "Днепрводоканал".

Отключение воды (иллюстрация)

Отключение воды (иллюстрация)

News One

С 9:00 и до 17:00 воды не будет на проспекте Слобожанский в домах 6, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4.

На время выполнения работ предприятие рекомендует создать необходимый запас воды.

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Куда обращаться в Днепре, если вам не дали отопление

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре, 13 ноября, в нескольких районах не будет электричества. Отключение связано с проведением технического обслуживания контактных сетей.

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Место
Украина Днепр
Тег
ЖКХ
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