В Днепре отключат газ до конца месяца: кого коснется

В Днепре отключат газ до конца месяца. i3vestno.ru

Жители 11-ти улиц в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра с 6 по 31 июля останутся без газа.

Это связано с проведением ремонтных работ в системе газоснабжения, сообщили в пресс-службе "Днепрогаз".

Газа не будет по следующим адресам:

ул. Башкирская, 1-5;

ул. Верховинская, 1А-32;

ул. Ветреная, 1-118А;

ул. Жгутовая, 1-44;

ул. Кубанская, 1-75;

ул. Роя, 1-33;

ул. Моховая, 1-5;

пер. Жгутовый, 5, 9, 10, 13, 16;

ул. Волшебная, 9;

ул. Широкая, 197, 203, 205, 207, 209А, 213, 215, 207А;

ул. Шлюзовая, 1А-123.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кабмин до 1 августа продлил специальные обязательства "Нафтогаза" поставлять газ населению и религиозным организациям по ценам ниже, чем для бизнеса.