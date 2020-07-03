В Днепре отключат газ до конца месяца: кого коснется
В Днепре отключат газ до конца месяца. i3vestno.ru
Жители 11-ти улиц в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра с 6 по 31 июля останутся без газа.
Это связано с проведением ремонтных работ в системе газоснабжения, сообщили в пресс-службе "Днепрогаз".
Газа не будет по следующим адресам:
ул. Башкирская, 1-5;
ул. Верховинская, 1А-32;
ул. Ветреная, 1-118А;
ул. Жгутовая, 1-44;
ул. Кубанская, 1-75;
ул. Роя, 1-33;
ул. Моховая, 1-5;
пер. Жгутовый, 5, 9, 10, 13, 16;
ул. Волшебная, 9;
ул. Широкая, 197, 203, 205, 207, 209А, 213, 215, 207А;
ул. Шлюзовая, 1А-123.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кабмин до 1 августа продлил специальные обязательства "Нафтогаза" поставлять газ населению и религиозным организациям по ценам ниже, чем для бизнеса.
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