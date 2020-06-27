В Днепре обнаружили 12 новых случаев COVID-19: актуальная статистика

По состоянию на 27 июня в Днепре официально зарегистрировано 514 случаев заболевания коронавирусом, 389 человек выздоровели.

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Еще пять пациентов с подозрением на COVID-19 ожидают результаты обследования, передает пресс-служба городского совета Днепра.

На данный момент на лечении находятся 123 человека. Четыре человека – в тяжелом состоянии. Всего с начала распространения заболевания было получено 215 отрицательных ответов от систем ПЦР.

С начала эпидемии в Днепре зафиксировано десять летальных случаев.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре официально зарегистрировано 502 случая заболевания коронавирусом. 384 человека выздоровели.