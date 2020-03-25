В Днепре несколько улиц останутся без воды: кого коснется

В среду, 25 марта, на нескольких улицах Днепра с 10:00 до 19:00 не будет воды.

Отключение связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на сети водоснабжения, сообщили на странице КП "Днепрводоканал" в Facebook.

Отключение воды в Днепре УНН

Воды не будет по следующим адресам:

Донецкое шоссе, 1, 3, 7, 9, 9А, 11, 15;

Донецкое шоссе, 5 (котельная)

ул. Владимира Высоцкого, 2, 4;

ул. Замполита Беляева, 4, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22;

ул. Замполита Беляева, 2 (средняя общеобразовательная школа № 142);

ул. Замполита Беляева, 6 (детский сад № 348);

ул. Замполита Беляева, 16А (котельная).

На период выполнения работ предприятие рекомендует создать необходимый запас питьевой воды жителям и потребителям указанных адресов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в среду, 25 марта, в нескольких районах Днепра не будет электричества. Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ.

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