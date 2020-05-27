В Днепре массово отключат свет: адреса

В среду, 27 мая, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света

Свет отключат с 9:00 до 17:00 по таким адресам:

Новокодакский район:

улица Докучаева, 38;

улица Клубничная, 2 — 28, 3 — 9, 11 — 37;

улица Демократическая, 27 — 37, 34 — 42, 39;

улица Сумская, 28 — 84, 31 — 91;

тупик Шишкина, 1 — 17, 2 — 8;

улица Шишкина, 1 — 51, 4 — 48;

улица Беринга, 1 — 55, 2 — 54, 33, 35, 37 — 79, 44 — 50, 51 — 128, 115 — 119;

улица Сеченова, 1 — 7, 2 — 32;

улица Тупиковая, 18 — 38;

улица Краснодонская, 38 — 60, 57 — 71;

улица Ковельская, 40 — 118, 41 — 53, 59 — 109;

проспект Металлургов, 45 — 65;

улица Анны Ахматовой, 31 — 57, 37, 38 — 64;

улица Андреева, 1 — 79, 2 — 72, 17, 19;

улица Черкасская, 8, 39/2, 5;

улица Юдина, 10 — 16;

улица Валявки, 1 — 5, 12 — 14;

улица Крапнивницкого, 1 — 87, 2 — 92, 79;

улица Данила Апостола, 1 — 5, 12, 14;

улица Алмазная, 34, 58, 60;

улица Карпатская, 1 — 9, 2 — 18;

улица Юрия Кондратюка, 85, 108;

улица Водосточная, 1 — 27, 12, 18 — 34;

улица Макеевская, 13 — 33, 24 — 40;

улица Можайского, 88;

переулок Больничный, 1 — 45, 2 — 46.

Соборний район:

улица Высоковольтная, 9, 47 — 79;

улица Аэродромная, 53 — 83, 46 — 72;

улица Городная, 51 — 93, 68 — 84;

улица Соколиная, 9, 19, 20, 21;

улица Тонельная, 60 — 110, 71 — 113;

улица Лесогорская, 1 — 9, 6 — 22;

улица Муромская, 58 — 72, 61 — 81, 40а;

тупик Гаражный, 1 — 5, 2 — 10;

тупик Лесогорский, 55 — 77, 66 — 78, 63а-63д, 63з, 63п;

тупик Пермский, 55 — 77, 66 — 78;

улица Морская, 14, 14а;

проспект Гагарина, 97, 99 (блоки 1-12), 99;

улица Матроса Кошки, 4/1, 18, 26, 27.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепропетровской области полиция разыскивает двух неизвестных женщин, которые под предлогом снятия порчи отобрали деньги у 81-летней пенсионерки.

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