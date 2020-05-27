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27 мая • обновлено в 08:33
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Карина Бондаренко
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В Днепре массово отключат свет: адреса

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В среду, 27 мая, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света

Отключение света

Свет отключат с 9:00 до 17:00 по таким адресам:

Новокодакский район:

  • улица Докучаева, 38;

  • улица Клубничная, 2 — 28, 3 — 9, 11 — 37;

  • улица Демократическая, 27 — 37, 34 — 42, 39;

  • улица Сумская, 28 — 84, 31 — 91;

  • тупик Шишкина, 1 — 17, 2 — 8;

  • улица Шишкина, 1 — 51, 4 — 48;

  • улица Беринга, 1 — 55, 2 — 54, 33, 35, 37 — 79, 44 — 50, 51 — 128, 115 — 119;

  • улица Сеченова, 1 — 7, 2 — 32;

  • улица Тупиковая, 18 — 38;

  • улица Краснодонская, 38 — 60, 57 — 71;

  • улица Ковельская, 40 — 118, 41 — 53, 59 — 109;

  • проспект Металлургов, 45 — 65;

  • улица Анны Ахматовой, 31 — 57, 37, 38 — 64;

  • улица Андреева, 1 — 79, 2 — 72, 17, 19;

  • улица Черкасская, 8, 39/2, 5;

  • улица Юдина, 10 — 16;

  • улица Валявки, 1 — 5, 12 — 14;

  • улица Крапнивницкого, 1 — 87, 2 — 92, 79;

  • улица Данила Апостола, 1 — 5, 12, 14;

  • улица Алмазная, 34, 58, 60;

  • улица Карпатская, 1 — 9, 2 — 18;

  • улица Юрия Кондратюка, 85, 108;

  • улица Водосточная, 1 — 27, 12, 18 — 34;

  • улица Макеевская, 13 — 33, 24 — 40;

  • улица Можайского, 88;

  • переулок Больничный, 1 — 45, 2 — 46.

Соборний район:

  • улица Высоковольтная, 9, 47 — 79;

  • улица Аэродромная, 53 — 83, 46 — 72;

  • улица Городная, 51 — 93, 68 — 84;

  • улица Соколиная, 9, 19, 20, 21;

  • улица Тонельная, 60 — 110, 71 — 113;

  • улица Лесогорская, 1 — 9, 6 — 22;

  • улица Муромская, 58 — 72, 61 — 81, 40а;

  • тупик Гаражный, 1 — 5, 2 — 10;

  • тупик Лесогорский, 55 — 77, 66 — 78, 63а-63д, 63з, 63п;

  • тупик Пермский, 55 — 77, 66 — 78;

  • улица Морская, 14, 14а;

  • проспект Гагарина, 97, 99 (блоки 1-12), 99;

  • улица Матроса Кошки, 4/1, 18, 26, 27.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепропетровской области полиция разыскивает двух неизвестных женщин, которые под предлогом снятия порчи отобрали деньги у 81-летней пенсионерки.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
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