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9 февраля • обновлено в 18:55
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В Днепре маршрутчик отказался везти ветерана АТО: разгорелся скандал

5.5т
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В Днепре произошел скандал в одной из маршруток, водитель которой негативно отреагировал на предоставления удостоверение участника боевых действий.

В защиту ветерана АТО вступилась девушка, у которой отец погиб на Донбассе. Об этом сообщили Telegram-канале Х**вый Днепр (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Инцидент произошел в маршрутке №136. Как сообщают очевидцы, ситуация практически дошла до драки. Все началось с того, что водитель резко отреагировал на предоставленное пассажиром удостоверение УБД.

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Как выяснилось, пассажир был не только участником войны на востоке Украины, но и имел инвалидность. У мужчины не было одной ноги.

За ветерана АТО вступилась одна из пассажирок маршрутки. "У меня отец там свою жизнь оставил. Ты знаешь, сколько у меня там друзей погибло?", — кричала девушка водителю. Такая реакция девушки еще больше обозлила водителя. Кроме этого, другой пассажир маршрутки, также пытался толкнуть девушку.

В Днепре маршрутчик отказался везти ветерана АТО

В Днепре маршрутчик отказался везти ветерана АТО

Прямой

Чем закончился инцидент на данный момент не известно.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре активисты сорвали открытие пророссийского православного кинофестиваля.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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2
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
теперь бaндep-oвцы побегут ябедничать в гeстапо.
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6
1
Пети Moщи
Пети Moщи
Выбить зубы и рот ей порвать до ушей, и пусть потом всем рассказывает, это мне за папу kapaтеля
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5
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Виня Ксения
Виня Ксения
Тот момент, когда у девушки круче яйца, чем у недомужиков в маршрутке. Бесят мужики, которые свою грязную пасть на девушек открывают. Иди против такого же быдла, как сам, выступи. Рога быстро пообламают и зубы выбьют.
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Кристина Стефанова, не травмируйте тонкую свидомую психику такими вопросами. В таких ситуациях они переходят на неконтролируемый матерный русский.
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Виня Ксения, хрюшечка свидомая, а такая версия, что пересичных за...бали ветераны-каратели и активистки "дочери офицеров" типа тебя, не рассматривается? Не записывайте в у к р ы всё население Цэевропы. Глядишь, меньше сюрпризов, вроде Крыма и Донбасса, будет!!! Кстати, Виня- это имя или фамилия?
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5
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