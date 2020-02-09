В Днепре маршрутчик отказался везти ветерана АТО: разгорелся скандал

В Днепре произошел скандал в одной из маршруток, водитель которой негативно отреагировал на предоставления удостоверение участника боевых действий.

В защиту ветерана АТО вступилась девушка, у которой отец погиб на Донбассе. Об этом сообщили Telegram-канале Х**вый Днепр (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Инцидент произошел в маршрутке №136. Как сообщают очевидцы, ситуация практически дошла до драки. Все началось с того, что водитель резко отреагировал на предоставленное пассажиром удостоверение УБД.

Как выяснилось, пассажир был не только участником войны на востоке Украины, но и имел инвалидность. У мужчины не было одной ноги.

За ветерана АТО вступилась одна из пассажирок маршрутки. "У меня отец там свою жизнь оставил. Ты знаешь, сколько у меня там друзей погибло?", — кричала девушка водителю. Такая реакция девушки еще больше обозлила водителя. Кроме этого, другой пассажир маршрутки, также пытался толкнуть девушку.

В Днепре маршрутчик отказался везти ветерана АТО Прямой

Чем закончился инцидент на данный момент не известно.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре активисты сорвали открытие пророссийского православного кинофестиваля.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram