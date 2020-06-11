Главная Новости
11 июня • обновлено в 14:58
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Жизнь города

В Днепре и области объявили чрезвычайную пожарную опасность

516
Читать материал на украинском

На Днепропетровщине ожидается резкое ухудшение погодных условий. Так, с 12 по 13 июня в регионе прогнозируют сильные порывы ветра и предупреждают о возможных пожарах.

Согласно прогнозам Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии, в ближайшие дни ожидается высокая (4 класса), а местами чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. Об этом говорится на сайте Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Прогноз погоды в Днепре и области

Прогноз погоды в Днепре и области

ru.depositphotos.com

Прогнозируется:

12 июня: переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха ночью + 20, днем до +33. Ветер восточный, со скоростью 7-12 м/с.

Прогноз погоды в Днепре и области

Прогноз погоды в Днепре и области

ru.depositphotos.com

13 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Во время осадков местами шквал 15-20 м/c. Температура воздуха днем +33, ночью от +15 до +20.

Прогноз погоды в Днепре и области

Прогноз погоды в Днепре и области

ru.depositphotos.com

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в четверг, 11 июня, на территории большинства областей Украины ожидается сухая, солнечная погода, однако западные, а еще часть центральных регионов, Крым накроют дожди с грозами.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Украина Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Днепр Жизнь города

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 29 070.

    Вылечились: 13 141. Умерли: 854.

  • В мире заболели более 7,4 млн человек, погибли – больше 416 тысяч.

  • Карантин в Украине продолжат после 22 июня: названа причина.

  • Цены на маски в Украине обвалились в 10 раз: раньше их можно было купить за 50 грн штуку!

  • ВОЗ усомнилась в достоверности данных по смертности от коронавируса в России: "смотрится необычно".

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги