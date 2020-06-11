В Днепре и области объявили чрезвычайную пожарную опасность

На Днепропетровщине ожидается резкое ухудшение погодных условий. Так, с 12 по 13 июня в регионе прогнозируют сильные порывы ветра и предупреждают о возможных пожарах.

Согласно прогнозам Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии, в ближайшие дни ожидается высокая (4 класса), а местами чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. Об этом говорится на сайте Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Прогноз погоды в Днепре и области ru.depositphotos.com

Прогнозируется:

12 июня: переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха ночью + 20, днем до +33. Ветер восточный, со скоростью 7-12 м/с.

Прогноз погоды в Днепре и области ru.depositphotos.com

13 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Во время осадков местами шквал 15-20 м/c. Температура воздуха днем +33, ночью от +15 до +20.

Прогноз погоды в Днепре и области ru.depositphotos.com

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в четверг, 11 июня, на территории большинства областей Украины ожидается сухая, солнечная погода, однако западные, а еще часть центральных регионов, Крым накроют дожди с грозами.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!