В Днепре грядет масштабное отключение газа: список улиц

В Днепре с 19 по 30 августа отключат газоснабжение на нескольких улицах.
Это связано с проведением плановых работ, сообщили в пресс-службе "Днепрогаз".
Отключение газа
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Газ отключат по следующим адресам:
пер. Штабной, 3;
ул. Сичеславская Набережная, 37, 39;
ул. Казакевича, 6;
Запорожское шоссе, 2А, 16, 19, 68;
пер. Крушельницкой, 4, 18;
ул. Полонской-Василенко, 2.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже осенью перестанут снижаться тарифы на газ. А если евро подорожает, возможно незначительное подорожание до 10%.
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