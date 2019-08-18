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В Днепре грядет масштабное отключение газа: список улиц

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В Днепре с 19 по 30 августа отключат газоснабжение на нескольких улицах.

Это связано с проведением плановых работ, сообщили в пресс-службе "Днепрогаз".

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Отключение газа

Отключение газа

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Газ отключат по следующим адресам:

  • пер. Штабной, 3;

  • ул. Сичеславская Набережная, 37, 39;

  • ул. Казакевича, 6;

  • Запорожское шоссе, 2А, 16, 19, 68;

  • пер. Крушельницкой, 4, 18;

  • ул. Полонской-Василенко, 2.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже осенью перестанут снижаться тарифы на газ. А если евро подорожает, возможно незначительное подорожание до 10%.

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Место
Украина Днепр
Теги
ЖКХ газ
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