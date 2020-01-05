Угрожал ножом и ранил полицейского: в Кривом Роге мужчина устроил дебош в ночном клубе

В Кривом Роге Днепропетровской области посетитель ночного клуба бросался с ножом на людей и ранил полицейского.

В одном из ночных клубов пьяный мужчина с ножом бросался на отдыхающих, когда на место инцидента прибыли правоохранители, он ранил одного из них. Об этом сообщил Первый Городской.

Нетрезвый мужчина вёл себя агрессивно с людьми в заведении. Работники ночного клуба были вынуждены нажать тревожную кнопку.

Дебошир не реагировал на замечания сотрудников полиции охраны, высказываясь в их сторону нецензурно. Дошло до того, что мужчина достал нож и стал размахивать им перед стражами порядка.

Правоохранители задержали мужчину и одели на него наручники. Однако буйный мужчина успел ранить водителя наряда полиции охраны в лицо. Мужчине потребовалась помощь медиков, поэтому на место события вызвали скорую.

Нож Первый Городской

44-летнего задержанного передали следственно-оперативной группе Металлургического отделения полиции.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре водители Lexus и Mercedes Vito устроили драку посреди улицы. Один из участников драки применил травматическое оружие.

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