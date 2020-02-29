Территорию Днепропетровской области покроют высокоскоростным 4G интернетом

В Днепропетровской области в 2022 году связь нового поколения появится в большинстве населённых пунктов, а к ноябрю 2024 года 4G покрытием планируют обеспечить 95% территории страны.

Три крупнейших оператора мобильной связи Украины Vodafone, Kyivstar и Lifecell получили разрешение на досрочное внедрение связи 4G в диапазоне частот до 1 ГГц. Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной государственной администрации.

Новые лицензии вступают в силу с июля 2020 года и будут действовать от пяти до 20 лет. Областные чиновники собираются активно содействовать появлению высокоскоростного интернет-соединения на всей территории Днепропетровщины.

4G Економическая правда

Перераспеделение частот необходимо для того, чтобы использовать имеющееся оборудование. Благодаря этому процесс внедрения 4G займет меньше времени.

"Ожидается, что уже через 2 года мобильная связь четвертого поколения будет в каждом населенном пункте с численностью более 2 тысяч жителей", - сообщила начальник управления информационных технологий и электронного управления Днепропетровской ОГА Татьяна Шаповалова.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который предусматривает меры по улучшению доступа к мобильному интернету. Указ подписан для обеспечения максимального покрытия территории Украины сетями подвижной мобильной связи третьего и четвертого поколений, предоставление широкополосного доступа в интернет.

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