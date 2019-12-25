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25 декабря • обновлено в 16:55
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Спасатели Днепра разделись для "горячего" календаря. Фото

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Спасатели Днепра и области ежегодно радуют своими фото в преддверии праздников.

Фото красавцев-спасателей опубликовала Государственная служба чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области.

Спасатели Днепра украсили календарь

Спасатели Днепра украсили календарь

ГСЧС в Днепропетровской области

Создание календаря уже стало традицией, и наступающий 2020 год - не исключение. Новый календарь с огнеборцами уже презентовали в социальных сетях.

На страницах календаря красуются спасатели из Днепра, Кривого Рога и Павлограда. На фотографиях парни позируют в рабочей форме, на фоне техники и инструментов.

Спасатели Днепра разделись для "горячего" календаря. Фото

ГСЧС в Днепропетровской области

Спасатели Днепра разделись для "горячего" календаря. Фото

ГСЧС в Днепропетровской области

Спасатели Днепра разделись для "горячего" календаря. Фото

ГСЧС в Днепропетровской области

Спасатели Днепра разделись для "горячего" календаря. Фото

ГСЧС в Днепропетровской области

Спасатели Днепра разделись для "горячего" календаря. Фото

ГСЧС в Днепропетровской области

Спасатели Днепра разделись для "горячего" календаря. Фото

ГСЧС в Днепропетровской области

Спасатели Днепра разделись для "горячего" календаря. Фото

ГСЧС в Днепропетровской области

Спасатели Днепра разделись для "горячего" календаря. Фото

ГСЧС в Днепропетровской области

Спасатели Днепра разделись для "горячего" календаря. Фото

ГСЧС в Днепропетровской области

Спасатели Днепра разделись для "горячего" календаря. Фото

ГСЧС в Днепропетровской области

Спасатели Днепра разделись для "горячего" календаря. Фото

ГСЧС в Днепропетровской области

Спасатели Днепра разделись для "горячего" календаря. Фото

ГСЧС в Днепропетровской области

Спасатели Днепра разделись для "горячего" календаря. Фото

ГСЧС в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в Кривом Роге семеро спасателей помогли коту-недотепе: фото.

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Автор
Яна Коваль
Место
Украина Днепр
Теги
новости спасение Новый Год-2020 фотосессия фотографии
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