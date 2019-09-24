Семья экс-чиновника сколотила капитал на отбойниках Центрального моста в Днепре

Подрядчик ремонта Центрального моста в Днепре, компания "Мастер Профи", которую связывают с бывшим секретарем горсовета Вячеславом Мишаловым, опять попала в скандал с разворовыванием государственных средств.

Об этом пишет сайт 49000.com. Компания заключила сделку о поставке некачественного бетона для отбойников на мосту.

Сообщается, что согласно проекту реконструкции Центрального моста, на нем необходимо было установить разделительный бетонный брус. Однако до капитального ремонта на переправе случались аварии, где машины буквально вылетали на встречку, увеличивая тем самым масштабы ДТП. Эту проблему можно было решить, установив отбойник.

Центральный мост в Днепре 49000.com.ua

Первый подрядчик – "Мастер Профи", фирма, которую связывают с отцом Вячеслава Мишалова Дмитрием, – заказал бетонные отбойники у компании "Завод ЖБК". Ее также также ассоциируют с Дмитрием Мишаловым. Согласно проектно-технической документации, подрядчик обязался установить на Центральном мосту качественные блоки: центральные барьерные ограждения должны были отвечать классу бетона В30, а тротуарные блоки – В50. Их и заказали у "Завода ЖБК". Но, как в последствии заявили в прокуратуре, директора этих двух фирм вступили в преступный сговор. Вследствие чего на бумаге был бетон, соответствующий проекту, по факту же (что доказали правоохранители) – смесь была намного более низкого качества. А это – более 10 миллионов гривен убытков городскому бюджету.

На данный момент в суде рассматривают дело против директоров "Мастер Профи" и "Завод ЖБК". Никто из виновных до сих пор не понес наказания.

Как писал OBOZREVATEL, отставка Вячеслава Мишалова с должности секретаря горсовета была связана со срывом сроков реконструкции двух знаковых для Днепра объектов — Нового моста и набережной. Оба ремонта проводили предприятия, имеющие отношение к семье депутата. В частности, в ноябре 2016-го по итогам тендера мэрия Днепра заказала компании "Завод" Мастер-Профи" Дмитрия Мишалова капремонт Нового моста через реку Днепр стоимостью 177 миллионов гривен. Причем из всех заявок предложение фирмы Мишалова-старшего была самой дорогой, впрочем именно она оказалась наиболее привлекательной для города.

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