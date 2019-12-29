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29 декабря • обновлено в 18:02
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Природная аномалия: в Кривом Роге внезапно зацвела вишня. Фото

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В конце декабря в Кривом Роге Днепропетровской области неожиданно расцвела декоративная вишня.

В парке "Юбилейный" в Долгинцевском районе города из-за теплой погоды зацвела декоративная вишня с множество розовых цветов. Об этом сообщил Первый городской.

Необычными для этого времени года фотографиями в социальных сетях поделилась Наталья Моторная.

Цветущая декоративная вишня

Цветущая декоративная вишня

Первый городской

"У природы нет плохой погоды. Но это уже слишком. Цветёт декоративная вишня. Кривой Рог, парк "Юбилейный", 28 декабря", – написала Наталья.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что на Днепропетровщине из-за теплой погоды в декабре распустились цветы, а в лесу во всю растут грибы. Фотографии аномального явления пользователи публиковали в социальных сетях.

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Место
Украина Днепр
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