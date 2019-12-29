Природная аномалия: в Кривом Роге внезапно зацвела вишня. Фото

В конце декабря в Кривом Роге Днепропетровской области неожиданно расцвела декоративная вишня.

В парке "Юбилейный" в Долгинцевском районе города из-за теплой погоды зацвела декоративная вишня с множество розовых цветов. Об этом сообщил Первый городской.

Необычными для этого времени года фотографиями в социальных сетях поделилась Наталья Моторная.

Цветущая декоративная вишня Первый городской

"У природы нет плохой погоды. Но это уже слишком. Цветёт декоративная вишня. Кривой Рог, парк "Юбилейный", 28 декабря", – написала Наталья.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что на Днепропетровщине из-за теплой погоды в декабре распустились цветы, а в лесу во всю растут грибы. Фотографии аномального явления пользователи публиковали в социальных сетях.

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