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21 сентября • обновлено в 11:05
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После 35 надо задуматься: кардиолог раскрыл главные секреты молодости

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Кардиолог, кандидат медицинских наук, доктор философии Марина Саламатина рассказала, что уже после 35 лет можно наблюдать процессы, которые свидетельствуют о необратимом старении организма.

При этом человек, если задастся целью, может замедлить приход старости, передает "Информатор".

Кардиолог рассказала, как замедлить старость

Кардиолог рассказала, как замедлить старость

svidok.online

О начавшемся старении могут свидетельствовать быстрая утомляемость, снижение скорости выполнения привычных задач, замедление мышления, проблемы с памятью, отвлекаемость и раздражительность, расстройства сна.

При этом чем раньше человек обратит внимание на свое здоровье, тем больше шансов предупредить ранний износ организма.

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"После 35 лет надо уже серьезно задумываться о том, что ваш пост-гарантийный срок. После этого начинаются болевые синдромы в позвоночнике, ногах. Расстройства желудочно-кишечного тракта, поскольку человек сегодня ест много того, на что его организм не запрограммирован природой", – цитирует издание Саламатину.

Она отметила, что в борьбе со старением обращения к семейным врачам может быть недостаточно и необходимо искать профильного врача, занимающегося именно проблемами износа организма.

Необратимые процессы начинаются уже после 35-ти лет

Необратимые процессы начинаются уже после 35-ти лет

dobre.stb.ua

"Но при этом выбранному врачу, как повару и юристу, надо доверять. Или искать другого", – сказала специалист.

Вместе с тем одного обращения к врачам недостаточно. Необходимо также обращать внимание на питание, физические нагрузки, стараться сохранять бодрость духа и хорошее настроение, в общем, придерживаться здорового образа жизни.

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Однако тут также кроются свои подводные камни, и имя им – генетика.

"Есть гены, отвечающие за уровень холестерина в крови и за уровень "хорошего" холестерина, удаляющего "плохой" холестерин. Если есть погрешности в этих генах, то корректировки можно добиться только таблетками", – привела пример Саламатина.

Она отметила, что для определения подходящего конкретному человеку режима питания и тренировок, для контроля за угрожающими именно ему заболеваниями лучше всего сдать генетические анализы.

Для сохранения молодости правильный образ жизни необходим

Для сохранения молодости правильный образ жизни необходим

volyn.com.ua

"Если мы знаем, что делать, то и сделать можем многое. А что делать подскажет генетический анализ организма. На гены мы повлиять никак не можем. Но воздействием из вне мы можем либо ослабить воздействие мутировавших генов, либо усилить действие хороших генов", – заверила доктор.

В частности, она посоветовала сдавать панели генов, которые отвечают за общее оздоровление организма.

Генетический тест поможет понять, как замедлить старость

Генетический тест поможет понять, как замедлить старость

ukr.media

Кроме того, если есть подозрение на генетическую предрасположенность к определенному заболеванию, то необходимо пройти определенный генетический тест. В особенности такие анализы необходимо сдать тем, у кого в семье были случаи повторяющегося рака.

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Место
Украина Днепр
Тег
здоровье
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