После 35 надо задуматься: кардиолог раскрыл главные секреты молодости

Кардиолог, кандидат медицинских наук, доктор философии Марина Саламатина рассказала, что уже после 35 лет можно наблюдать процессы, которые свидетельствуют о необратимом старении организма.

При этом человек, если задастся целью, может замедлить приход старости, передает "Информатор".

Кардиолог рассказала, как замедлить старость svidok.online

О начавшемся старении могут свидетельствовать быстрая утомляемость, снижение скорости выполнения привычных задач, замедление мышления, проблемы с памятью, отвлекаемость и раздражительность, расстройства сна.

При этом чем раньше человек обратит внимание на свое здоровье, тем больше шансов предупредить ранний износ организма.

"После 35 лет надо уже серьезно задумываться о том, что ваш пост-гарантийный срок. После этого начинаются болевые синдромы в позвоночнике, ногах. Расстройства желудочно-кишечного тракта, поскольку человек сегодня ест много того, на что его организм не запрограммирован природой", – цитирует издание Саламатину.

Она отметила, что в борьбе со старением обращения к семейным врачам может быть недостаточно и необходимо искать профильного врача, занимающегося именно проблемами износа организма.

Необратимые процессы начинаются уже после 35-ти лет dobre.stb.ua

"Но при этом выбранному врачу, как повару и юристу, надо доверять. Или искать другого", – сказала специалист.

Вместе с тем одного обращения к врачам недостаточно. Необходимо также обращать внимание на питание, физические нагрузки, стараться сохранять бодрость духа и хорошее настроение, в общем, придерживаться здорового образа жизни.

Однако тут также кроются свои подводные камни, и имя им – генетика.

"Есть гены, отвечающие за уровень холестерина в крови и за уровень "хорошего" холестерина, удаляющего "плохой" холестерин. Если есть погрешности в этих генах, то корректировки можно добиться только таблетками", – привела пример Саламатина.

Она отметила, что для определения подходящего конкретному человеку режима питания и тренировок, для контроля за угрожающими именно ему заболеваниями лучше всего сдать генетические анализы.

Для сохранения молодости правильный образ жизни необходим volyn.com.ua

"Если мы знаем, что делать, то и сделать можем многое. А что делать подскажет генетический анализ организма. На гены мы повлиять никак не можем. Но воздействием из вне мы можем либо ослабить воздействие мутировавших генов, либо усилить действие хороших генов", – заверила доктор.

В частности, она посоветовала сдавать панели генов, которые отвечают за общее оздоровление организма.

Генетический тест поможет понять, как замедлить старость ukr.media

Кроме того, если есть подозрение на генетическую предрасположенность к определенному заболеванию, то необходимо пройти определенный генетический тест. В особенности такие анализы необходимо сдать тем, у кого в семье были случаи повторяющегося рака.

Новости Диетолог назвала главные источники важного витамина

Ранее OBOZREVATEL писал, что диетолог Виктория Кляуз назвала топ осенних овощей, которые богаты полезными элементами, а также из них можно приготовить множество вкусных блюд.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!