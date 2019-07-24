В Павлограде Днепропетровской области приняли участие во всеукраинском флешмобе #LetsHelpBabusya.

Девушка из Павлограда Любовь Фомцова в одном из супермаркетов города оплачивала пенсионерам их покупки, сообщает Павлоград.dp.ua (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Благотворительный флешмоб Официальный портал города Ярославля

Она отметила, что узнала об этой благотворительной акции из телеграмм-канала:

"Я зарегистрировалась. Главное условие было - "живая" страничка в Facebook. Мне прислали деньги на продукты для бабушек и дедушек. Теперь я тут, чтобы укомплектовать продуктовые корзинки пожилым людям", – рассказала Фомцова.

Главная цель акции - обратить внимание общества и правительства на то, в каком положении находятся пожилые люди.

23 июля девушка помогла совершить покупки восьми пенсионерам. Каждый купил продуктов на 150-200 гривень.

"Молодежь берет с полок все, а пенсионеры ищут скидки, берут всего поменьше. Мне 72 года, я очень активная, стараюсь участвовать во всех акциях", – отметила Людмила Николаевна, участница благотворительной акции.

Также флешмоб одновременно проходил в Киеве, Одессе, Измаиле и Березане.

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Благотворительный флешмоб Павлоград.dp.ua

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Помощь пенсионерам Павлоград.dp.ua

Помощь пенсионерам Павлоград.dp.ua

Помощь пенсионерам Павлоград.dp.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, благотворительный фонд Мунтяна раздал продуктовые наборы тысяче пенсионеров.

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