"Ползла по лужам за хлебом": в Кривом Роге женщину с инвалидностью бросили на произвол судьбы

В Кривом Роге Днепропетровской области заметили пожилую местную жительницу, которая на четвереньках ползла через дорогу до ближайшего продуктового магазина.

По лужам и грязи женщина карабкалась, чтобы хоть как-то себя прокормить. Ее видели автомобилисты и прохожие, однако помощь пенсионерке пришла нескоро. Об этом сообщил криворожанин Валентин Шушарин на своей странице в Facebook.

В Кривом Роге женщину с инвалидностью бросили на произвол судьбы Facebook Валентина Шушарина

"Сегодня утром еду я в магазин и наблюдаю картину: в районе НКГОК по пешеходному переходу через дорогу на руках ползёт женщина по лужам и грязи. Остановившись и подойдя к ней, узнал, что она ползёт в магазин (примерно 500м) за хлебом. Попросил ее остаться на остановке, сходил и купил ей хлеб.", - рассказал Шушарин.

После мужчина выяснил, что старушка проживает неподалеку. Ее квартира находится на втором этаже, воспользоваться инвалидными креслом она не может – его попросту некому спустить. Соседи устали помогать женщине, поэтому ей приходится рассчитывать только на себя.

"Больше всего меня поразило то, что передо мной ехали две машины и просто ее объехали, а после ещё проехали несколько машин. Что мы хотим изменить, если мы просто проезжаем мимо такого зрелища и едем дальше? Это не реклама, просто мы такие люди", - поделился автор публикации.

Криворожанин призывает всех неравнодушных оказать старушке посильную помощь. Бабушка обрадуется продуктам и примитивной бытовой химии. Найти ее можно по адресу: улица Обогатительная, 82.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Черкассах легковушка насмерть сбила пенсионерку. Водитель автомобиля не заметил пожилую женщину, которая шла по проезжей части в попутном направлении.

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