Полиция Днепра напомнила о правилах безопасности во время отдыха
Правоохранители Днепра просят не забывать о безопасности . youtubе
Лето – время активного отдыха, особенно для детей. Одни из самых любимых занятий молодежи в Днепре – катание на велосипедах, скейтбордах, самокатах и роликах.
В патрульной полиции Днепра акцентируют: чтобы такой способ отдыха приносил только хорошие впечатления и эмоции, следует соблюдать простые правила безопасности.
Рекомендации правоохранителей простые:
Всегда пользуйтесь средствами пассивной защиты: на помощь придут шлем, наколенники, налокотники и перчатки;
Внимательно следите за дорогой и выполняйте требования дорожных правил;
Чтобы Вас было хорошо заметно в темное время суток, надевайте вещи со светоотражающими элементами.
Не забывайте о безопасности Патрульная полиция в Днепропетровской области
Безопасного вам отдыха!
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