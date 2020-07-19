Полиция Днепра напомнила о правилах безопасности во время отдыха

Правоохранители Днепра просят не забывать о безопасности . youtubе

Лето – время активного отдыха, особенно для детей. Одни из самых любимых занятий молодежи в Днепре – катание на велосипедах, скейтбордах, самокатах и роликах.

В патрульной полиции Днепра акцентируют: чтобы такой способ отдыха приносил только хорошие впечатления и эмоции, следует соблюдать простые правила безопасности.

Рекомендации правоохранителей простые:

Всегда пользуйтесь средствами пассивной защиты: на помощь придут шлем, наколенники, налокотники и перчатки;

Внимательно следите за дорогой и выполняйте требования дорожных правил;

Чтобы Вас было хорошо заметно в темное время суток, надевайте вещи со светоотражающими элементами.

Не забывайте о безопасности Патрульная полиция в Днепропетровской области

Безопасного вам отдыха!

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