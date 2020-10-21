Полицейская из Днепра рассказала о беспомощности больных COVID-19: тест не сделаешь, если не задыхаешься

В Днепре больному с лихорадкой и симптомами коронавируса приходится "выбивать" прохождение ПЛР-теста на COVID-19 часами, сидя в больничных очередях среди здоровых людей.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала инспектор пресс-службы управления патрульной полиции в Днепропетровской области Людмила Копыленко.

Полицейская перенесла коронавирусную инфекцию, однако узнала об этом под конец болезни, поскольку сначала врачи отказывали выписать направление на тестирование.

"Что касается направления на тест, то тут тоже оказалась все сложно. По словам доктора, списки пациентов с признаками ковида направлялись в какое-то из профильных управлений и там выбирали тех, кому тест необходим. У меня получить его не было шансов, поскольку я не задыхалась. У меня была "легкая форма", – рассказала она.

При этом женщина жаловалась на высокую температуру, которая плохо сбивалась, отсутствие обоняния, боль в теле, жжение в глазах, головную боль, головокружения и слабость.

По словам Копыленко, попасть к своему семейному врачу в частной клинике с симптомами коронавируса нельзя, чтобы не подвергать других пациентов риску. Общение с врачом проходило по телефону и в мессенджерах.

"Когда я жаловалась на ухудшение самочувствия, то мне рекомендовали вызвать "103". Бригада мол должна приехать, оценить мое состояние и если что – забрать в больницу. Но опять же интоксикация моего организма не являлась показателем для госпитализации. И я не задыхалась на тот момент. Когда я все же начала по ночам задыхаться, и говорила, что кислород в крови у меня снижается (помогал пульсоксиметр), оказалось, что для госпитализации необходимо как минимум показатель в районе 70. Ну такой себе полутруп", – пожаловалась женщина.

В ведомственной больнице для сотрудников правоохранительных органах, по словам Копыленко, ситуация не лучше.

"Узнав, что все же ПЛР-тест можно в поликлинике получить, а мне он почему-то все никак не достается, я набрала врача и задала прямой вопрос. Почему одних с температурой 37,4 направляют в первый день, а я на шестой день лихорадки и со всеми признаками COVID-19 не могу его получить? Ответ был уникален: "Ну они дорогостоящие, надо иметь показания.." Чтоб вы понимали, в ведомственной поликлинике тест был оплачен мне, как сотруднику, государством. Возмущению моему не было предела. Врач спорила недолго. На следующий день я сдала ПЛР-тест, прошла рентген", – рассказала Копыленко.

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