Похолодает до +6: синоптики огорчили прогнозом погоды в Днепре

В четверг, 21 мая, в Днепре ожидается небольшое похолодание.
По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, осадки в этот день не ожидаются.
Температура воздуха ночью опустится до +6...+8 градусов, днем прогреет до +16...+18 градусов. Ветер северо-западный 7-12 м/с.
Погода в Украине 21 мая
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики предупредили, что до конца мая Украину ждут дожди, заморозки и жара до +25. Исключением станет только юг страны, где осадков будет не хватать.
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