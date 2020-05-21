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21 мая • обновлено в 07:55
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Карина Бондаренко
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Похолодает до +6: синоптики огорчили прогнозом погоды в Днепре

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В четверг, 21 мая, в Днепре ожидается небольшое похолодание.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, осадки в этот день не ожидаются.

Температура воздуха ночью опустится до +6...+8 градусов, днем прогреет до +16...+18 градусов. Ветер северо-западный 7-12 м/с.

Погода в Украине 21 мая

Погода в Украине 21 мая

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики предупредили, что до конца мая Украину ждут дожди, заморозки и жара до +25. Исключением станет только юг страны, где осадков будет не хватать.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина Днепр
Теги
Укргидрометцентр погода
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