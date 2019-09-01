Под Днепром водитель маршрутки нагрубил ветерану АТО и пассажирке: в сети возмущены

Под Днепром водитель маршрутки "Новомосковск–Черкасское" отказал в льготном проезде участнику боевых действий, предъявившему удостоверение.

Также он нагрубил женщине, которая высказала свое несогласие с его действиями. Об этом в социальной сети Facebook написала сама пассажирка маршрутки, Любовь Полева.

Под Днепром водитель отказался везти ветерана АТО по удостоверению

"Еду сегодня (31 августа - ред.) около 14:00 из Новомосковска и возле ЦРБ в маршрутку заходят двое военнослужащих… Один из них оплачивает проезд, а второй предъявляет удостоверение… и тут начинается…. Водитель отказывается вести солдата по УБД, т.к. нет свободных мест…", – написала женщина.

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Автор сообщения отметила, что она сидела на переднем сиденье и решила уступить место участнику боевых действий. В свою очередь водитель начал грубить женщине.

"Водитель обрушил весь свой гнев уже в мой адрес… "сядь на место, а то я тебя высажу… пока не сядешь, я никуда не поеду"… Я водителю говорю, что за свой проезд я заплатила и сама вправе решать – ехать мне стоя или сидя…. На что водитель ответил – "я его (военнослужащего) все равно не повезу потому, что в маршрутке нет свободных мест… пусть платит, если хочет ехать стоя…", – добавила Любовь Полева.

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Чтобы прекратить конфликт военный заплатил за проезд.

В своем посте автор отметила, что пассажиры маршрутки предпочли не участвовать в споре.

Сообщение женщины в социальной сети вызвало возмущение пользователей в адрес водителя маршрутки и остальных пассажиров. Многие поблагодарили женщину в комментариях.

Комментарии пользователей соцсети (скриншот) Facebook Любы Полевой

Комментарии пользователей соцсети (скриншот) Facebook Любы Полевой

Комментарии пользователей соцсети (скриншот) Facebook Центра помощи участникам АТО при Днепропетровской ОГА

В то же время некоторые пользователи выразили солидарность с водителем маршрутки и заявили в своих комментариях, что участники боевых действий не должны пользоваться льготами.

Позже издание "Днепр вечерний" опубликовало сообщение из группы 20 отдельного мотопехотного батальона в Facebook, где один из пользователей предлагает "проучить" маршрутчика.

Военнослужащие хотят "проучить" водителя Днепр вечерний

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