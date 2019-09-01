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Под Днепром водитель маршрутки нагрубил ветерану АТО и пассажирке: в сети возмущены

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Под Днепром водитель маршрутки "Новомосковск–Черкасское" отказал в льготном проезде участнику боевых действий, предъявившему удостоверение.

Также он нагрубил женщине, которая высказала свое несогласие с его действиями. Об этом в социальной сети Facebook написала сама пассажирка маршрутки, Любовь Полева.

Под Днепром водитель отказался везти ветерана АТО по удостоверению

Под Днепром водитель отказался везти ветерана АТО по удостоверению

"Еду сегодня (31 августа - ред.) около 14:00 из Новомосковска и возле ЦРБ в маршрутку заходят двое военнослужащих… Один из них оплачивает проезд, а второй предъявляет удостоверение… и тут начинается…. Водитель отказывается вести солдата по УБД, т.к. нет свободных мест…", – написала женщина.

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Автор сообщения отметила, что она сидела на переднем сиденье и решила уступить место участнику боевых действий. В свою очередь водитель начал грубить женщине.

"Водитель обрушил весь свой гнев уже в мой адрес… "сядь на место, а то я тебя высажу… пока не сядешь, я никуда не поеду"… Я водителю говорю, что за свой проезд я заплатила и сама вправе решать – ехать мне стоя или сидя…. На что водитель ответил – "я его (военнослужащего) все равно не повезу потому, что в маршрутке нет свободных мест… пусть платит, если хочет ехать стоя…", – добавила Любовь Полева.

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Чтобы прекратить конфликт военный заплатил за проезд.

В своем посте автор отметила, что пассажиры маршрутки предпочли не участвовать в споре.

Сообщение женщины в социальной сети вызвало возмущение пользователей в адрес водителя маршрутки и остальных пассажиров. Многие поблагодарили женщину в комментариях.

Комментарии пользователей соцсети (скриншот)

Комментарии пользователей соцсети (скриншот)

Facebook Любы Полевой

Комментарии пользователей соцсети (скриншот)

Комментарии пользователей соцсети (скриншот)

Facebook Любы Полевой

Комментарии пользователей соцсети (скриншот)

Комментарии пользователей соцсети (скриншот)

Facebook Центра помощи участникам АТО при Днепропетровской ОГА

В то же время некоторые пользователи выразили солидарность с водителем маршрутки и заявили в своих комментариях, что участники боевых действий не должны пользоваться льготами.

Позже издание "Днепр вечерний" опубликовало сообщение из группы 20 отдельного мотопехотного батальона в Facebook, где один из пользователей предлагает "проучить" маршрутчика.

Военнослужащие хотят "проучить" водителя

Военнослужащие хотят "проучить" водителя

Днепр вечерний

Ранее OBOZREVATEL писал, что недавно в Днепре в сквере Героев установили металлические конструкции в виде фигур расстрелянных людей. В итоге неизвестные вандалы разрисовали и погнули фигуры.

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Место
Украина Днепр
Теги
участники АТО водитель маршрутки
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