Под Днепром ищут родителей потерявшейся девочки: ребенок в больнице

В городе Каменское Днепропетровской области ищут родителей потерявшейся девочки.

В пятницу, 14 августа, ребенка привели в полицию неравнодушные горожане. Об этом сообщили в Facebook-группе "Волонтерская группа "Поиск пропавших детей".

Девочка рассказала правоохранителям, что ее, возможно, зовут Монохина Вероника и ей восемь лет. Свою маму она назвала Аленой, однако точные данные назвать не смогла.

Под Днепром ищут родителей потерявшейся девочки Facebook/"Волонтерская группа "Поиск пропавших детей"

Сейчас ребенок находится в городской больнице № 6.

Если Вы знаете что-либо об этой девочке или ее родных, сообщите об этом в полицию по номеру 102 либо же волонтерам – 732 07 00, 098 172 11 84.

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