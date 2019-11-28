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29 ноября • обновлено в 11:01
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Очередное место смерти: сеть в недоумении от новой развязки на трассе Днепр – Решетиловка. Фото

16.4т
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Строительство трассы Днепр – Решетиловка, которая обеспечит долгожданное дорожное сообщение с Киевом, находится в самом разгаре. Однако, несмотря на высокую скорость выполнения работ, многие днепряне возмущены их качеством.

Так, абсурдная и опасная кольцевая развязка, фото которой опубликовали в сети, вызвала волну негодования среди пользователей.

Сеть в недоумении от новой развязки на трассе Днепр – Решетиловка

Сеть в недоумении от новой развязки на трассе Днепр – Решетиловка

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В частности, активист Виталий Уманец выразил мнение, что такая развязка может привести к повышению аварийности на будущей трассе.

"Это вообще нормально – строить такие развязки? Это на новой трассе Днепр - Решетиловка. То есть человеку, чтобы повернуть налево или развернуться, нужно будет пересечь не только две полосы встречного движения (чего в цивилизованном мире стараются избегать), но и две полосы попутного движения? Что это за дичь?" – написал активист на своей странице в Facebook.

Многие подписчики согласились с мнением автора публикации. Некоторые даже написали, что эта развязка может стать "очередным местом смерти".

Скриншот

Скриншот

Facebook Виталия Уманца

Скриншот

Скриншот

Facebook Виталия Уманца

Скриншот

Скриншот

Facebook Виталия Уманца

Скриншот

Скриншот

Facebook Виталия Уманца

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре возобновили строительство объездной дороги. На данный момент там укладывают выравнивающий слой и асфальтобетонное покрытие в направлении аэропорта "Днепропетровск". Следующим этапом станет строительство развязки над улицей Аэропортовской и дороги до Южного моста.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Теги
дороги ремонт и строительство дорог
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Гоша Злой
Гоша Злой
жестяк! предлагаю в этом месте на экзамен права сдавать Укравтодору.
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