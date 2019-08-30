Никакого цирка: горсовет Кривого Рога ввел новый запрет

Городской совет Кривого Рога Днепропетровской области запретил размещать на территории города передвижных мобильных цирков и зверинцев.

За соответствующий проект на заседании 28 августа проголосовали 38 депутатов из 40, передает "Первый криворожский".

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Результаты голосования горсовета Первый криворожский

Отмечается, что у депутатов не возникло вопросов к автору проекта решения. Выступлений на данную тему также не было.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в марте в Киеве окончательно запретили цирки шапито, в которых содержат животных. Законность соответствующего решения КГГА от 2017 года подтвердил Окружной административный суд столицы.

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