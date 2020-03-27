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27 марта • обновлено в 10:49
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Алина Рашевская

Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

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В пятницу, 27 марта, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

В Днепре отключат свет

В Днепре отключат свет

Газета Кемерова

Свет отключат по таким адресам:

Новокодакский район:

  • ул. Минеральная,

  • ул. Нарвская, 236-244;

  • ул. Доблестная, 198-260, 250-273;

  • ул. Трифона Гладченко, 21-63, 28-64;

  • ул. Ровная, 1-15, 2-18,

  • ул. Назаревская, 1-17, 2-12;

Самарский район:

  • ул. Памирская, 10 — 22, 11;

  • ул. Александрийская, 22;

  • ул. Александра Серебрякова 4-16, 1-13;

  • ул. Аграрная, 46;

  • ул. Роксоланы, 3;

  • ул. Зоопарковая, 2 — 72, 1 — 63;

  • ул. Таджикская, 17 — 59, 10 — 242;

  • ул. Сердюкова, 1 — 67, 2 — 76;

  • ул. Оранжерейная, 16 — 58, 29 — 97;

  • ул. Романовского, 11, 3, 5, 59, 33/2, 2 — 6;

  • ул. Бестужева, 46 — 52, 41 — 49, 51 -65, 54 — 60, 67 — 71;

  • ул. Константина Острожского, 42 — 68, 43 — 61;

  • ул. Антарктическая, 1 — 139, 2 — 162;

  • ул. Пшеничная, 1 — 15, 2 — 26;

  • ул. Дачная, 2 — 114, 1 — 91;

  • ул. Героев Днепра, 1 — 79, 2 — 90;

  • ул. Железнодорожная, 33, 74;

  • ул. Косогорная, 2 — 92, 7 — 13, 77 — 115;

  • ул. Прохорова, 2-100, 1-109;

  • ул. Луцкая, 2 — 8, 3 — 17;

  • ул. Чебоксарская, 42 — 74, 51 — 83;

  • ул. Псковская, 1 — 69, 2 — 68;

  • ул. Сахарова, 3 — 73, 2 — 74;

  • ул. Цельноградская, 1 — 31, 2 — 14;

  • ул. Тимошенко, 1, 5 — 15, 2 — 16;

  • ул. Солнечногорская, 4 — 42, 1 — 109;

  • ул. Адлерская, 1 — 17, 2 — 20;

  • ул. Вьетнамская, 1 — 137, 2 — 74;

  • ул. Календарная, 2 — 54, 1 — 81;

  • ул. Прорезная, 2 — 78, 3 — 51;

  • ул. Серебрякова, 4 — 16, 1 — 13;

  • ул. Туркменская, 2 — 16, 11;

  • ул. Отдыха, 5 — 27, 4 — 24;

  • ул. Марийская, 2 — 18, 5 — 11;

  • пер. Марийский, 1 — 9, 12 — 14, 6;

  • ул. Солнечная, 1 — 5, 2 — 10, 12, 13, 15;

  • ул. Эстафетная, 1 — 33, 4 — 24;

  • пер. Дачный, 2 — 10, 1 — 15;

  • ул. Активистов, 3, 11, 15, 11а;

  • ул. Богородицкая, 45, 77, 84, 86, 88, 38, 78, 42, 40, 6, 2, 117;

  • ул. Олешковская, 2, 26, 12, 50, 82, 31, 33, 35, 43, 45, 47, 78, 90, 94, 72, 98;

  • ул. Таврийская;

  • пер. Ягодный, 5, 7, 13, 45, 33, 2, 16, 18, 24, 34, 46, 52, 56;

  • ул. Грушевского;

  • ул. Адлерская, 29 — 47, 32;

  • ул. Чебоксарская, 1 — 49, 4 — 40.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине на выплаты за энергию из возобновляемых источников (ВИЭ) по "зеленому" тарифу в 2020 году государственной компании "Гарантированный покупатель" (ГарПок) понадобится 31 млрд грн. Итоговая сумма будет зависеть от общего количества добытого электричества.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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