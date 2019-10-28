Надвигаются дожди: прогноз погоды в Днепре на 29 октября

Во вторник, 29 октября, синоптики прогнозируют дожди на территории Днепропетровской области днем и ночью.
Температура воздуха опустится до +5 градусов ночью. Об этом сообщили на сайте Украинского гидрометцентра.
Днем температура воздуха составит +9... +11 градусов.
Прогноз погоды в Днепре на 29 октября
Хабар
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре 27 октября водитель маршрутного такси насильно выдворил женщину, которая отказывалась оплачивать проезд. Инцидент произошел на маршруте №155 возле железнодорожного вокзала.
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