Надвигаются дожди: прогноз погоды в Днепре на 29 октября

Во вторник, 29 октября, синоптики прогнозируют дожди на территории Днепропетровской области днем и ночью.

Температура воздуха опустится до +5 градусов ночью. Об этом сообщили на сайте Украинского гидрометцентра.

Днем температура воздуха составит +9... +11 градусов.

Прогноз погоды в Днепре на 29 октября Хабар

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре 27 октября водитель маршрутного такси насильно выдворил женщину, которая отказывалась оплачивать проезд. Инцидент произошел на маршруте №155 возле железнодорожного вокзала.

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