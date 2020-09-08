На Днепропетровщине зафиксирован массовый мор пчел: в сети говорят о ядах

В селе Орловщина Днепропетровской области массово гибнут пчелы.

Мертвых или еще бьющихся в конвульсиях насекомых уже второй день подряд на собственной пасеке находит местный житель Станислав Лукаш. В посте, опубликованном в Facebook-сообществе "Подслушано Новомосковск (Украина), мужчина предположил, что пчелы были отравлены неизвестным веществом.

"Вчера заметили массовый падеж пчелы. Почистили. Сегодня такая же картина уже второй раз за час", – рассказал пасечник.

Погибших пчел отдали на экспертизу. Владелец пасеки винит в случившемся местных фермеров, которые опрыскивают поля ядохимикатами. Односельчане подтвердили, что в последнее время над посевами регулярно наблюдают вертолеты.

"Да, вертолеты летают над городом каждый день, чего летают, что происходит, неизвестно".

"Самолеты поменьше летали бы, не отравились бы. И с людьми тоже. Как полетают самолетики, так у детей и рвота на вечер".

"Возможно, гербицидами обрабатывают подсолнух".

Скриншот. Facebook/"Подслушано Новомосковск (Украина)

Скриншот. Facebook/"Подслушано Новомосковск (Украина)

Скриншот. Facebook/"Подслушано Новомосковск (Украина)

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине банда вымогала у братьев-фермеров 4 млн гривен.

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