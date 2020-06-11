Главная Новости
11 июня • обновлено в 09:44
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Жизнь города

На Днепропетровщине в карьере спасли стаю измученных жарой лебедей. Фото

393
Читать материал на украинском

В городе Кривой Рог Днепропетровской области на Южном горно-обогатительном комбинате спасли стаю лебедей. Приземлиться на предприятии их вынудила июньская жара.

Лебеди приземлились в карьере

Лебеди приземлились в карьере

www.facebook.com/Южный горно-обогатительный комбинат

Несколько обессиленных и измученных лебедей сели на дно карьера на горизонте 315 метров. Через время остальная стая приземлилась там же, об этом сообщили на странице Южного горно-обогатительного комбината в Faceebook.

Карьер Южного горно-обогатительного комбината

Карьер Южного горно-обогатительного комбината

www.facebook.com/Южный горно-обогатительный комбинат

В каменной ловушке оказались 22 птицы. Спасение пернатых взяли на себя сотрудники предприятия. Вместе со спасателями ведомственной пожарной части они вывезли птиц в машинах технической поддержки и выпустили в местную речку Ингулец.

Лебеди приземлились в карьере

Лебеди приземлились в карьере

www.facebook.com/Южный горно-обогатительный комбинат

Около двух лет назад птицы уже приземлялись в карьере, в нем они увидели искусственный водоем и приняли его за озеро.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Днепре в яхт-клубе “Сич” каждую ночь несут потери. С начала года тут погибли уже более 60 пернатых.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Украина Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Днепр Жизнь города

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 29 070.

    Вылечились: 13 141. Умерли: 854.

  • В мире заболели более 7,4 млн человек, погибли – больше 416 тысяч.

  • Карантин в Украине продолжат после 22 июня: названа причина.

  • Цены на маски в Украине обвалились в 10 раз: раньше их можно было купить за 50 грн штуку!

  • ВОЗ усомнилась в достоверности данных по смертности от коронавируса в России: "смотрится необычно".

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги