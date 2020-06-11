На Днепропетровщине в карьере спасли стаю измученных жарой лебедей. Фото

В городе Кривой Рог Днепропетровской области на Южном горно-обогатительном комбинате спасли стаю лебедей. Приземлиться на предприятии их вынудила июньская жара.
Лебеди приземлились в карьере
www.facebook.com/Южный горно-обогатительный комбинат
Несколько обессиленных и измученных лебедей сели на дно карьера на горизонте 315 метров. Через время остальная стая приземлилась там же, об этом сообщили на странице Южного горно-обогатительного комбината в Faceebook.
Карьер Южного горно-обогатительного комбината
www.facebook.com/Южный горно-обогатительный комбинат
В каменной ловушке оказались 22 птицы. Спасение пернатых взяли на себя сотрудники предприятия. Вместе со спасателями ведомственной пожарной части они вывезли птиц в машинах технической поддержки и выпустили в местную речку Ингулец.
Лебеди приземлились в карьере
www.facebook.com/Южный горно-обогатительный комбинат
Около двух лет назад птицы уже приземлялись в карьере, в нем они увидели искусственный водоем и приняли его за озеро.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Днепре в яхт-клубе “Сич” каждую ночь несут потери. С начала года тут погибли уже более 60 пернатых.
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