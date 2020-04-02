На Днепропетровщине увеличилось количество заболевших коронавирусом

В четверг, 2 апреля, на Днепропетровщине зафиксировали еще два подтвержденных случая коронавирусной инфекции.

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COVID-19 зарегистрировали в Кривом роге и Новомосковске, сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного совета.

Всего было проведено 24 обследования, 22 оказались негативными. Кроме того, на Днепропетровщине зарегистрировано 100 подозрений на коронавирус.

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Как писал OBOZREVATEL ранее, за минувшие сутки в Днепре за медицинской помощью с признаками острых респираторных вирусных инфекций и гриппа обратилось 353 человека.

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