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2 апреля • обновлено в 19:28
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Карина Бондаренко

На Днепропетровщине увеличилось количество заболевших коронавирусом

1.1т
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В четверг, 2 апреля, на Днепропетровщине зафиксировали еще два подтвержденных случая коронавирусной инфекции.

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COVID-19 зарегистрировали в Кривом роге и Новомосковске, сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного совета.

Всего было проведено 24 обследования, 22 оказались негативными. Кроме того, на Днепропетровщине зарегистрировано 100 подозрений на коронавирус.

Тест на коронавирус

Тест на коронавирус

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Как писал OBOZREVATEL ранее, за минувшие сутки в Днепре за медицинской помощью с признаками острых респираторных вирусных инфекций и гриппа обратилось 353 человека.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Днепр
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