На Днепропетровщине разыскивают пропавшую без вести женщину. Фото и приметы. Коллаж

В Днепропетровской области ищут пропавшую без вести 53-летнюю Саласку Веру Семеновну.

Жительница села Чернетчина пропала 14 мая 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Вера Семеновна приехала в гости к своим знакомым в село Новое Новомосковского района. На следующий день она вышла из дома и исчезла. По месту временного проживания женщина больше не появлялась, с тех пор ее местонахождение неизвестно.

На вид пропавшей 50-55 лет, ее рост около 150 см, женщина худощавого телосложения, волосы у нее длинные темно-русого цвета. Особые приметы: сутулится, имеет искривление ног. Перед исчезновением Вера Саласка была одета в черный мужской пиджак, черные брюки и синие калоши.

На Днепропетровщине разыскивают пропавшую без вести женщину. Пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области

Если Вам известно что-либо о местонахождении пропавшей женщины, сообщите об этом по номерам 102, (098) 242 58 03, (050) 948 53 23.

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