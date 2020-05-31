На Днепропетровщине обнаружили 9 новых больных коронавирусом: один человек умер

По состоянию на 31 мая за последние сутки в Днепропетровской области обнаружили еще девять больных коронавирусом.

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Среди новых больных – пять жителей Днепра, один – из Кривого Рога. Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной государственной администрации.

Наличие инфекции также подтвердили у жителей Криничанского, Новомосковского и Пятихатского районов.

На Днепропетровщине обнаружили 9 новых больных Пресс-служба ДОДА

По данным Днепропетровского областного совета, 30 мая в Днепре был зафиксирован новый смертельный случай с коронавирусом.

Всего с начала эпидемии в в Днепропетровской области зарегистрировано 942 случая COVID-19. 265 жителей региона уже выздоровели, 21 умер.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре обнаружили три новых случая коронавируса. С начала эпидемии в городе зафиксировано более 400 случаев COVID-19.

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